“¡Qué bueno que cambiaron las cosas!”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras exhibir otra vez los apoyos que recibían las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió que ella puede hablar de los recursos que se derrochaban en la SCJN porque “es un asunto de interés público”.

En el Salón Tesorería volvió a exhibir los apoyos que recibían las ministras y los ministros como: telefonía celular, compras de ropa, mantenimiento de elevadores, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos, traslado de objetos, gestión de boletos y cortesías, y servicio de meseros y valet parking, entre otros.

Lee también La nueva SCJN y el delito de posesión simple

“Todo esto lo pagaba el erario público, el pueblo a cada ministro. Por eso qué bueno que cambiaron las cosas”, declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc