Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“¡Qué bueno que cambiaron las cosas!”, expresó la presidenta tras exhibir otra vez los apoyos que recibían las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ().

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo defendió que ella puede hablar de los porque “es un asunto de interés público”.

En el Salón Tesorería volvió a exhibir los apoyos que recibían las ministras y los ministros como: telefonía celular, compras de ropa, mantenimiento de elevadores, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos, traslado de objetos, gestión de boletos y cortesías, y servicio de meseros y valet parking, entre otros.

“Todo esto lo pagaba el , el pueblo a cada ministro. Por eso qué bueno que cambiaron las cosas”, declaró.

mahc

