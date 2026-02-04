El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció la promulgación del Plan de Acción con México sobre Minerales Críticos, tras la reunión sobre el tema en Washington en la que participó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En un comunicado, Greer señaló que se trata del primer plan de este tipo y dijo que “Estados Unidos y México trabajarán para desarrollar políticas y mecanismos comerciales coordinados que mitiguen las vulnerabilidades de la cadena de suministro de minerales críticos”.

Entre las acciones, se identificarán minerales críticos específicos de interés, el estudio de precios mínimos ajustados a las fronteras para las importaciones de minerales críticos y la consulta sobre cómo se pueden incorporar los precios mínimos en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de minerales críticos.

“El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México de abordar las distorsiones del mercado mundial que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a las interrupciones”, señaló Greer en el comunicado.

“A medida que nos acercamos a la revisión conjunta del T-MEC, este plan de acción es un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral y aumentar la resiliencia de la cadena de suministro con socios afines”, indicó.

Agradeció a Ebrard por “su liderazgo y compromiso para mejorar la colaboración en materia de minerales críticos con el fin de profundizar aún más nuestra asociación estratégica”.

EU y México desarrollarán mecanismos comerciales coordinados sobre minerales críticos

De acuerdo con el texto del plan, México y Estados Unidos “debatirán la viabilidad y el desarrollo de políticas y mecanismos comerciales coordinados, incluidos los precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos, centrándose en primer lugar en determinados minerales críticos seleccionados que se determinarán”.

Habrá consultas sobre cómo incorporar esos precios mínimos “en un acuerdo plurilateral sobre el comercio de minerales críticos, incluyendo cualquier otra disposición que sea necesaria para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro para las partes contratantes de dicho acuerdo”.

Según el acuerdo, las disposiciones pueden incluir:

- Medidas comerciales para apoyar un mercado resiliente de minerales críticos entre las partes contratantes

- Normas reglamentarias para la extracción, el procesamiento o el comercio de minerales críticos

- Cooperación técnica y normativa

- Promoción y selección de inversiones

- Coordinación de la cartografía geológica

- Respuestas rápidas coordinadas para prevenir interrupciones y crisis en las cadenas de suministro de minerales críticos

- Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con los minerales críticos y

- Acopio coordinado

México y Estados Unidos, subraya el comunicado, darán prioridad a la financiación y otras medidas de apoyo normativo a los proyectos de extracción, procesamiento y fabricación de minerales críticos de interés mutuo en los Estados Unidos, México o terceros países, que cumplan con las normas de conducta empresarial responsable reconocidas internacionalmente.

También se buscará que haya “más transparencia” para el mercado, “compartiendo información sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos desarrollados por los topógrafos de sus respectivos gobiernos, incluidos el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Servicio Geológico de México”.

