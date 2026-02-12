Pemex seguirá reportando pérdidas operativas en un promedio de 7 mil millones de dólares anuales en 2026 y 2027, con lo que la petrolera seguirá necesitando apoyo del gobierno federal, de acuerdo con Moody’s.

Según la calificadora, aunque Pemex ya era un lastre fiscal para el gobierno federal en 2024, la gran cantidad de apoyo financiero brindado en 2025 también tuvo implicaciones importantes para el déficit del país, la carga de deuda soberana y el stock de pasivos contingentes.

“Dado el perfil de vencimiento de las obligaciones precapitalizadas y el fondo fiduciario de inversión emitidos el año pasado para apoyar a Pemex, el gobierno podría necesitar recursos para asegurar su reembolso. La presentación en abril de los supuestos presupuestarios preliminares para 2027 mostrará qué medidas adicionales podrían tomar las autoridades para apoyar el proceso de consolidación fiscal, que avanza a un ritmo más lento del previsto”, dijo Moody’s en el reporte “Apoyo a Pemex, revisión del T-MEC y planes fiscales para 2027 siguen siendo clave para las perspectivas crediticias”.

La agencia detalló que el plan del gobierno para reestructurar Pemex y aumentar la participación del sector privado podría mejorar las métricas operativas, pero los riesgos de implementación son significativos y es improbable que se obtengan beneficios a corto plazo. “Incluso con la mayoría de los vencimientos de deuda cubiertos hasta 2029, podría requerirse apoyo soberano adicional”, dijo.

De acuerdo con Moody’s, los resultados fiscales de México para 2025 muestran que la consolidación fiscal avanzó más lentamente de lo proyectado por las autoridades y estuvo por debajo de sus expectativas.

“El fuerte crecimiento de los ingresos y los recortes en varias categorías de gasto fueron contrarrestados por un importante apoyo a Pemex lo que limitó el ajuste fiscal y contribuyó a que la deuda del gobierno aumentara a casi el 50% del PIB en 2025 desde el 40% en 2023”, explicó.

Mientras tanto, añadió, las perspectivas de crecimiento siguen siendo modestas, con una actividad económica impulsada principalmente por los servicios y un consumo relativamente resiliente, mientras que la inversión privada continúa rezagada en medio de la incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que limita una recuperación económica más sólida.

“El apoyo continuo a Pemex y el menor crecimiento podrían retrasar la consolidación fiscal, aumentar los indicadores de deuda y ejercer más presión sobre el perfil crediticio soberano”, resaltó.

En ese sentido, puntualizó que Pemex sigue siendo una carga fiscal importante, con pérdidas operativas continuas y flujo de caja libre negativo que requieren apoyo soberano constante.

“El servicio de deuda presupuestado, los instrumentos de apoyo que vencen y los beneficios inciertos de la reestructuración implican una asistencia gubernamental adicional, lo que limita la consolidación fiscal a pesar de los vencimientos de deuda extendidos. La evaluación crediticia del país también depende de una mayor claridad sobre la necesidad de apoyo soberano a Pemex y el ritmo de la consolidación fiscal en el presupuesto preliminar de 2027”, explicó.

Deuda de México alcanzaría 55% del PIB al final de la década: Moody’s

El déficit fiscal de México se redujo al 4.9% del PIB en 2025, pero superó las expectativas debido al gasto rígido y al apoyo a Pemex, dijo la agencia.

Recordó que los ingresos aumentaron gracias a una mayor recaudación tributaria, mientras que el crecimiento del gasto reflejó el aumento de los costos de pensiones y una mayor inversión financiera, principalmente en Pemex.

“Las cargas por intereses se mantuvieron elevadas. Se espera una consolidación fiscal continua, pero el débil crecimiento y las necesidades de Pemex dificultan la reducción del déficit a niveles que estabilicen la deuda, la cual se proyecta que aumente hacia el 55% del PIB para finales de la década”, dijo.

La firma agregó que los anuncios sobre relocalización de cadenas de suministro no se han traducido en un aumento de la inversión privada, mientras que el crecimiento de las exportaciones ha dependido de bienes de bajo valor agregado.

“A pesar de los avances en la revisión del T-MEC, la incertidumbre sobre el futuro marco comercial podría persistir más allá de julio, prolongando la debilidad de la inversión y complicando las perspectivas de crecimiento y fiscales”, subrayó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

