Las acciones del fabricante japonés de automóviles Nissan cayeron casi 8% el viernes luego de que la firma anunciara que tendrá una pérdida operativa de 275 mil millones de yenes (mil 800 millones de dólares) en el año fiscal que concluye en marzo.

Las acciones de Nissan perdieron 7.95% en el comercio matinal de Japón, antes de reducir la baja a 5%.

La firma automotriz anunció el jueves su pronóstico para el año fiscal 2025-2026, en el cual señaló que su pérdida operativa del primer semestre fiscal (abril a septiembre) será menor de lo previsto, de 30 mil millones de yenes (197 millones de dólares).

Lee también Nissan prevé pérdida operativa de mil 800 millones de dólares por aranceles y problemas de suministro

Nissan reportó una pérdida neta de 671 mil millones de dólares en el año fiscal concluido en marzo de 2025 y anunció planes de cortar 20 mil empleos, 15% de su fuerza laboral.

La empresa proyecta ventas por 11.7 billones de yenes en el período 2025-2026, por debajo de su previsión inicial en mayo de 12.5 billones de yenes.

Además del impacto negativo persistente de los aranceles y los tipos de cambio, Nissan indicó que enfrenta riesgos en las cadenas de suministro y la estacionalidad de la actividad como razones para justificar esta advertencia sobre resultados.

Nissan, de la cual el grupo francés Renault posee 35%, publicará sus resultados del primer semestre el 6 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm