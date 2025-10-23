Más Información

El complejo de manufactura automotriz (Compas), una alianza estratégica entre Renault- y Daimler, que se ubica en la ciudad de Aguascalientes, centro de México, anunció este jueves su cierre definitivo para el 31 de mayo de 2026.

"Les informamos que derivado de los cambios en la dinámica del y en las preferencias de los consumidores, los accionistas de Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas) han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026", informó la empresa en un comunicado.

En este contexto, explicó la firma, "los vehículos que ensamblamos tienen un ciclo de vida natural, por lo que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026".

En la nota, Compas destacó su "plena solidez financiera y capacidad de pago", lo cual, dijo, garantiza la operación ordinaria previamente pactada.

Agregó que todos sus compromisos contractuales "serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes" y dijo que ese proceso irá acompañado de una "comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse".

En noviembre de 2015, cuando inició la colocación de la primer columna del complejo, se indicó que Compas se desarrollaría en un área de 110 hectáreas, en el terreno adjunto al existente complejo de manufactura Nissan Aguascalientes A2.

La factoría contaba con una capacidad inicial de producción anual de más de 230 mil vehículos y de 3 mil 600 empleos directos.

