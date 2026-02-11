Para evitar alarma entre la población de los municipios de Centro, Teapa y Jalapa, Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que se realiza la corrida de limpieza de un ducto que transporta producción entre los complejos procesadores de gas Ciudad Pemex y Nuevo Pemex.

Detalló en un comunicado que por estas labores, se registrará un incremento en la actividad del quemador a partir de las primeras horas de este miércoles 11 de febrero, con una duración estimada de 35 horas.

Lee también Grupo paramilitar "Los Autónomos" embosca y mata a dos indígenas en Chiapas; otros cuatro resultan heridos

Pemex incremento en la actividad del quemador del Área de Trampas Agave (11/02/2026). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

"Esta actividad programada que fue previamente notificada a las autoridades estatales y municipales será efectuada por personal y equipo especializado de Pemex bajo estrictos procedimientos de seguridad", detalló.

Dijo la empresa productora que estas acciones se ejecutan conforme a la política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (Pemex-SSPA), por lo que no representan riesgo para la población, los trabajadores ni las instalaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr