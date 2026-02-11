Más Información

Para evitar alarma entre la población de los municipios de Centro, Teapa y Jalapa, Petróleos Mexicanos (), informó que se realiza la corrida de limpieza de un ducto que transporta producción entre los complejos procesadores de gas Ciudad Pemex y Nuevo Pemex.

Detalló en un comunicado que por estas labores, se registrará un incremento en la actividad del a partir de las primeras horas de este miércoles 11 de febrero, con una duración estimada de 35 horas.

Pemex incremento en la actividad del quemador del Área de Trampas Agave (11/02/2026). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL
"Esta actividad programada que fue previamente notificada a las autoridades estatales y municipales será efectuada por personal y equipo especializado de Pemex bajo estrictos procedimientos de ", detalló.

Dijo la empresa productora que estas acciones se ejecutan conforme a la política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (Pemex-SSPA), por lo que no representan riesgo para la población, los trabajadores ni las instalaciones.

