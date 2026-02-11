Más Información
Para evitar alarma entre la población de los municipios de Centro, Teapa y Jalapa, Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que se realiza la corrida de limpieza de un ducto que transporta producción entre los complejos procesadores de gas Ciudad Pemex y Nuevo Pemex.
Detalló en un comunicado que por estas labores, se registrará un incremento en la actividad del quemador a partir de las primeras horas de este miércoles 11 de febrero, con una duración estimada de 35 horas.
"Esta actividad programada que fue previamente notificada a las autoridades estatales y municipales será efectuada por personal y equipo especializado de Pemex bajo estrictos procedimientos de seguridad", detalló.
Dijo la empresa productora que estas acciones se ejecutan conforme a la política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (Pemex-SSPA), por lo que no representan riesgo para la población, los trabajadores ni las instalaciones.
