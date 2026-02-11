San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un grupo paramilitar que opera en el municipio de Tila perpetró esta tarde una emboscada, donde dio muerte a dos indígenas choles y cuatro más resultaron heridos, informó el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Explicaron que entre las 16:00 y 17:00 horas, el grupo paramilitar conocido como Los Autónomos, que tiene como su centro de operaciones en Sañojá, emboscó a un grupo de choles en el anexo Río Grande.

Como consecuencia de los disparos de armas de fuego, dos indígenas perdieron la vida, pero uno de ellos recibió el tiro de gracia, pero luego fue rociado con gasolina y le prendieron fuego.

Cuatro indígenas choles, dos de ellos personas de la tercera edad, resultaron heridos, por lo que fueron trasladados hacia hospitales de la región, para que reciban atención médica de urgencia, en un vehículo particular.

Los lugareños han asegurado que los paramilitares están comandados por José del Carmen Jiménez Pérez, alias "El Quemado", que en junio del 2024, emprendió una ofensiva en contra de ejidatarios de Tila, lo que provocó el desplazamiento de entre cuatro a seis mil personas, el mayor en los últimos 30 años en Chiapas y la muerte de al menos tres personas. Otro de los líderes es Nicolás Bravo, alias "El Postes".

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa había dicho que se esperaba un hecho de violencia como el que ocurrió este miércoles. “Lo advertimos nuevamente, que existe el riesgo de otra masacre en Tila, por la omisión del gobierno federal y estatal, quienes han protegido y permitido operar al grupo criminal Los Autónomos, a pesar de haber presencia de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Nacional y Ejército en Tila y por ser omisos en ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes”.

En un documento fechado el 11 de febrero, la Secretaría de Gobernación declara habla que la presencia institucional en Tila, ha permito que las partes en conflicto dialoguen. “La presencia institucional permanente en territorio, privilegiando la interlocución directa con los distintos actores sociales”.

Buscan apoderarse de tierras

En Tila, el grupo paramilitar "Los Autónomos" intenta despojar de 130 hectáreas de tierras, a los hijos de fundadores del pueblo, lo que ha provocado constantes problemas en el municipio desde hace más de 30 años.

Uno de los dos hombres que fueron asesinados fue identificado como Francisco “N”, que formó parte de las autoridades ejidales antes del 2015.

La Secretaría de Gobernación asegura que se han realizado encuentros entre las partes en conflicto. “La realización de reuniones de trabajo con instancias de procuración de justicia y fuerzas de seguridad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y generar condiciones de estabilidad”.

Matan a dos indígenas en Chiapas (11/02/2026). Foto: Especial

“La Secretaría de Gobernación tiene como atribuciones promover, coordinar y dar seguimiento a asuntos vinculados con la defensa y protección de los derechos humanos, así como realizar gestiones de interlocución y canalización ante las autoridades competentes”, dice.

El 26 de enero, la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional detuvieron a tres indígenas choles, acusado de haber participado en el homicidio del secretario del comisariado ejidal de Tila, Julio César Pérez Pérez, el 12 de enero, a la altura de la comunidad Nicolás Bravo.

Los detenidos son: José “N”, Cristian “N” y Francisco “N”, que fueron acusados de los delitos de homicidio calificado en contra de Julio César Pérez Pérez.

Asimismo, Héctor “N” y Eugenio “N” fueron detenidos por el homicidio calificado en contra del excomisariado ejidal de Tila, José Pérez Martínez, hechos ocurridos el 10 de septiembre del 2025, en el camino de vereda entre Chulum Chico y Río Grande.

Con lo ocurrido este miércoles, los homicidas siguen operando impunemente en el municipio de Tila.

El Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa aseguró que “de manera inmediata, se realizó la notificación correspondiente a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, quienes han informado que ya se encuentran al tanto de los hechos y que ya se encuentran realizando las acciones conducentes”.

“Confiamos en que las autoridades responsables llevarán a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la atención médica de las personas lesionadas y la determinación de responsabilidades conforme a derecho en estricto apego a los derechos humanos”, dijo el Comité.

