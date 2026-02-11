Pachuca.- A través de un operativo implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se capturó a dos sujetos originarios de Sinaloa, presuntamente relacionados con el secuestro y robo violento de un vehículo.

La dependencia encabezada por Salvador Cruz Neri dio a conocer que se recibió un reporte en la línea de emergencias en el que se alertó sobre el robo de un automóvil BMW ocurrido en la autopista México–Querétaro.

Se informó que, a partir de este aviso, se activaron los protocolos de seguimiento, lo que permitió ubicar el vehículo junto a una camioneta que circulaba sobre el bulevar Felipe Ángeles, en la colonia Prismas, en la capital de Hidalgo.

Lee también Gobernador de Tamaulipas destaca avances en combate a la corrupción, disciplina financiera y liderazgo energético

Posteriormente, se dio seguimiento a ambas unidades hasta la colonia San Francisco, en Tepeji del Río, donde se realizó una intervención operativa que permitió la captura de los presuntos responsables, así como la recuperación de los dos vehículos con reporte de robo.

Al interior de una de las unidades se encontraron diversos objetos presuntamente utilizados para amordazar y amenazar a las víctimas, entre ellos cinta adhesiva, lazos y un cuchillo.

Lee también Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

De acuerdo con la información oficial, el modo de operación consistía en engañar a las personas para posteriormente privarlas de la libertad y despojarlas de sus vehículos, un patrón que coincide con otros delitos ocurridos en estados vecinos.

Se informó que los presuntos responsables, ambos originarios del estado de Sinaloa, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr