Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, dio cuenta de la detención de 39 personas generadoras de violencia, como resultado de operativos coordinados con la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Del total, al menos siete están vinculadas al delito de extorsión agravada, cometidos principalmente en el municipio de Cuautla y la zona oriente del Estado, uno de los focos rojos del estado. En ese contexto, y como parte del Operativo “Cuautla Segura”, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en reclusión contra Víctor Manuel “N” y Dulce Lucero “N”, por extorsión.

En conferencia de prensa, Urrutia Lozano, informó que también en Cuautla fue detenido Mario “N”, relacionado con homicidio calificado en grado de tentativa, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros y droga.

Derivado de denuncias ciudadanas, la Mesa estatal de seguridad ejecutó cateos simultáneos en los municipios de Tlaltizapán, Tlayacapan, Xoxocotla y Yecapixtla, con decomisos de cristal, marihuana, armas y cartuchos, además de múltiples detenciones.

Uno de los golpes más sensibles fue la captura de Fernando “N”, alias “El Chuleta”, por el delito de secuestro exprés agravado en el municipio de Jantetelco, en un operativo encabezado por la Fiscalía General de Morelos.

En Temoac, seis cateos derivaron en la detención de dos policías municipales en activo, a quienes se les aseguró droga, un arma Glock 9 mm de uso exclusivo del Ejército y cartuchos, evidenciando infiltración criminal en corporaciones locales.

En Tepoztlán, fueron detenidas seis personas, incluidos dos menores, en posesión de un inhibidor de señal (jammer), droga, municiones, teléfonos y un vehículo con placas de Guerrero.

Finalmente, en Cuernavaca, el operativo “Tecatl/Vigilante” permitió la detención en flagrancia de un sujeto por robo violento de una camioneta modelo 2025.

