Cuautla.- La delincuencia escaló el nivel de violencia en el municipio de Cuautla, oriente del estado, y por la madrugada motociclistas arrojaron bombas molotov al hotel ubicado en la colonia Francisco I. Madero, lo que provocó el incendio del inmueble y la muerte de dos personas.

De acuerdo con reportes de la policía, los responsables se desplazaban en una motocicleta negra y lanzaron una bomba molotov contra la recepción del hotel “Madero”, situado sobre la calle Gustavo A. Madero, para después huir con rumbo desconocido.

Al arribar al lugar, policías y cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado, así como a una mujer con quemaduras severas, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde murió posteriormente.

El área fue resguardada por las autoridades y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, para realizar las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones.

afcl/LL