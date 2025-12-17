Personal de la Secretaría de Educación de Nayarit reportó la desaparición del profesor de primaria Agustín Plata Quintero en el municipio de Huajicori, al norte de la entidad y donde la disputa territorial entre grupos delictivos ha generado desde mediados de 2024 desplazamientos forzados y un alto número de homicidios dolosos.

“El día de hoy privaron de su libertad al maestro Agustín Plata Quintero en el municipio de Huajicori, una persona de bien, un maestro ejemplar que se ha ganado el cariño y el respeto de toda la comunidad. Exigimos la pronta actuación de las autoridades. Su familia, sus amigos y compañeros, y sus alumnitos lo esperan”, denunció en redes sociales Paulina Espinosa, trabajadora de la Secretaría de Educación del estado.

Desde julio de 2024 tanto personal médico de la región como profesores que laboran en la zona denunciaron amenazas por parte de los grupos delictivos para abandonar las regiones enclavadas en la serranía que limita con Durango y Sinaloa.

“Hay profesores a los que han interceptado en los caminos para decirles que mejor se vayan porque puede haber fuego cruzado; ellos han pedido apoyo de sus superiores para adelantar el cierre del ciclo escolar pero les han ordenado permanecer en las escuelas”, señaló una de las fuentes consultadas entonces por EL UNIVERSAL.

Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

