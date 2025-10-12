Una fuga de gas en instalaciones petroleras obligó a la evacuación de cerca de 200 habitantes del municipio de Nogales, en la zona montañosa central de Veracruz, y el cierre total de la autopista Puebla–Veracruz.

Fue cerca de las dos de la madrugada de hoy cuando una densa nube con olor a mercaptano -compuesto utilizado para detectar fugas de gas- se extendió a colonias como Colorines, Balastrera y La Raya.

Las fuertes lluvias de las últimas horas apagaron el quemador de seguridad (una flama que consume residuos) de la subestación Pemex Ciudad Mendoza, lo que originó la liberación del gas y el intenso olor.

El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Luis Alfredo Bautista Oropeza, informó que determinaron el desalojo temporal de cerca de 200 habitantes y ordenaron el cierre de la autopista en ambos sentidos.

Elementos contraincendios de Pemex, así como de Protección Civil de Nogales y Ciudad Mendoza, además de Bomberos Metropolitanos, realizaron trabajos de control, por lo que fu a las cuatro de la madrugada cuando la emergencia fue declarada cerrada.

Los colonos regresaron a sus hogares y la autopista fue reabierta a la circulación.

