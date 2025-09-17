Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

El tráfico de carga aérea desde y hacia América Latina y el , medido en toneladas métricas transportadas, aumentó 2.2% en julio frente a julio de 2024, de acuerdo con la (ALTA).

La carga internacional representó aproximadamente 85% del total movilizado en el mes, con como el mayor mercado, al transportar cerca de 75 mil toneladas, un 0.8% más interanual.

No obstante, el ritmo de crecimiento regional se desaceleró 0.4 puntos porcentuales respecto a junio.

Lee también

En Brasil, el flujo de mercancías con Europa representa aproximadamente el 35% del volumen total de la carga aérea internacional y creció 0.6% en julio, siendo España el país con mayor crecimiento porcentual con 26%; mientras que las importaciones de Brasil desde España aumentaron 47% interanual.

Entre los productos con mayor dinamismo en estas importaciones aéreas desde España destacaron las manufacturas de hierro y acero, productos químicos orgánicos, plásticos y productos farmacéuticos.

Colombia reportó un crecimiento interanual de 0.5% en julio. El corredor bidireccional con Estados Unidos cayó 2% contra julio del año anterior, ya que las exportaciones vía aérea desde Colombia hacia la Unión Americana disminuyeron 9% interanual, mientras que las importaciones desde Estados Unidos crecieron 15%.

Lee también

Entre los productos con mayores caídas en volumen de exportación hacia Estados Unidos destacaron las flores frescas para ramos y adornos con un retroceso de 24% y la tilapia fresca o refrigerada con una caída de 53%.

México, el tercer mercado de carga más importante en América Latina, movilizó 56.7 mil toneladas en julio, un aumento interanual de 1.2%.

El comercio aéreo con Estados Unidos creció 8.3% interanual, con mayor dinamismo en el flujo de Estados Unidos hacia México con un crecimiento de 12% frente al mercado México hacia Estados Unidos el cual creció 3%.

Lee también

Panamá y Argentina, que en conjunto representan alrededor de 10% del volumen total de carga de la región, registraron los mayores crecimientos interanuales en julio.

Panamá movilizó 20.6 mil toneladas, con un crecimiento de 21%, impulsado por el aumento de 16% del flujo de mercancías hacia Estados Unidos.

Argentina mostró un alza de 18% en carga internacional, con un mayor dinamismo en las importaciones que en las exportaciones.

“Los resultados de julio muestran que la carga aérea en América Latina y el Caribe mantiene crecimiento, aunque a un ritmo menor que en meses anteriores.

Lee también

Incertidumbre arancelaria seguirá afectando a la industria aérea

“La incertidumbre arancelaria seguirá siendo un factor clave en los próximos meses, y es fundamental que la región cuente con condiciones estables que permitan a las aerolíneas capitalizar plenamente la demanda global”, mencionó Peter Cerdá, CEO de ALTA.

En tanto, Chile, Ecuador y Perú mostraron desempeños mixtos en julio.

En Chile, la carga aérea internacional retrocedió 8% interanual, con el flujo hacia Estados Unidos encadenando su séptimo mes de caída consecutiva con 10.5%.

Lee también

En contraste, Perú registró un crecimiento interanual de 13%, impulsado por mayores flujos de importaciones desde Colombia y Panamá.

Ecuador se mantuvo prácticamente estable respecto a julio de 2024, con un incremento marginal de 0.03% interanual en carga aérea.

En se registró un incremento interanual de 27% en julio, al movilizar un total de 9 mil 847 toneladas.

El Salvador transportó tres mil 499 toneladas, un crecimiento interanual de 8%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses