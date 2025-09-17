Más Información
Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor
El 76% de los trabajadores en México ha experimentado diferencias salariales entre compañeros con las mismas funciones y responsabilidades, ya sea por género, edad o discapacidad, de a cuerdo con un sondeo realizado por el Termómetro Laboral de OCC, una de las plataformas de empleo en línea más importante del país.
De ese porcentaje, 60% asegura que lo ha vivido personalmente, mientras que 16% lo ha observado en su entorno profesional.
Solo 20% aseveró no haberlo experimentado y un 4% dijo que no está seguro de si se trató de un caso de discriminación.
Lee también Afores acumulan 752 mil mdp en plusvalías de enero a agosto
Lo anterior a propósito de que el 18 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Igualdad Salarial, instaurado por la ONU para visibilizar la importancia de garantizar condiciones laborales justas y equitativas.
La fecha invita a reflexionar sobre las brechas que persisten en los centros de trabajo y sus consecuencias en la motivación, la confianza y la productividad de los equipos.
“La desigualdad salarial no solo impacta la confianza de los trabajadores, también puede generar rotación, desmotivación y dañar la marca empleadora. En un mercado laboral competitivo, garantizar condiciones justas es una ventaja estratégica para atraer y retener talento”, destacó Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado de OCC.
El sondeo también reveló que hablar de salarios sigue siendo un tabú en los centros de trabajo: 50% de los encuestados reconoció haber preguntado o compartido esta información sólo con compañeros de confianza; 37% nunca comparte esta información porque lo considera un tema delicado; y 13% dijo que sí lo conversa abiertamente en su entorno laboral.
Lee también El peso se aprecia a mitad de jornada y cotiza en 18.25, tras recorte a las tasas de interés en EU
Los especialistas de OCC advirtieron que para las empresas, ignorar el tema de la desigualdad salarial puede traducirse en pérdida de productividad, menor compromiso y dificultades para atraer talento calificado.
En cambio, fomentar políticas claras de compensación y abrir espacios de diálogo contribuye a construir organizaciones más justas y competitivas, señalaron.
sg/mcc