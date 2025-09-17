A media jornada, la divisa mexicana en los mercados internacionales cotiza alrededor de 18.25 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.22% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Esto, luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunciara el recorte de un cuarto de punto porcentual a su tasa de interés de referencia para dejarla en un rango de entre 4.0% y 4.25%, tal como se esperaba.

Con el recorte de 25 puntos base, la Fed suma cuatro en el ciclo bajista actual que inició en septiembre del año pasado, con lo que acumula recortes por 125 puntos base.

Lee también Fed recorta sus tasas de interés por primera vez en el año entre presiones de Trump

El dólar se debilita (y el peso se aprecia) por la expectativa de que el banco central estadounidense recortará dos veces más su tasa este año.

Por su parte, el dólar al menudeo se ubica en 18.72 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.32% o 6 centavos por debajo del cierre del martes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc