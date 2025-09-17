El británico e irlandés, Nigel Chalk fue nombrado por la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, como nuevo jefe para las Américas del Departamento del organismo.

A partir del 27 de octubre de 2025, sustituirá al chileno Rodrigo Valdez quien ahora dirigirá el departamento de Asuntos Fiscales.

Chailk es un economista egresado de la Universidad de Liverpool, con maestría realizada en la Escuela de Economía de Londres y un doctorado y una maestría en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles.

Ha sido profesor en la Universidad de California y en la Universidad de Rutgers; también cuenta con publicaciones sobre política fiscal y monetaria y reforma financiera.

Luego de tres décadas en el FMI, ahora será el encargado del Departamento del Hermisferio Occidental, en donde desde 2014 es el director adjunto.

Nigel Chalk comenzará sus nuevas actividades dentro del FMI a partir del 27 de octubre de 2025. Foto: AP/ Archivo

En esa posición supervisó las operaciones de vigilancia y préstamos de economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam.

Durante este tiempo, se ha desempeñado como Director Interino y Jefe de Misión para los Estados Unidos, liderando 11 consultas consecutivas del Artículo IV en cuatro administraciones diferentes.

Sobre su designación Kristalina Georgieva dijo: "La profunda experiencia, el buen juicio y la mano firme de Nigel han guiado a muchos de nosotros a través de desafíos complejos".

Mostró su beneplácito por su nueva encomienda al expresar: "Estoy encantada de que ahora traiga estas cualidades al papel de Director".

