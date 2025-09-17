São Paulo. Los trabajadores del sector metalúrgico del fabricante de aviones brasileño Embraer iniciaron este miércoles una huelga indefinida para exigir un aumento salarial y la firma de un convenio colectivo, según informó este martes el Sindicato de Trabajadores del Metal de São José dos Campos.

De acuerdo con el comunicado, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), que representa a Embraer en las negociaciones, propuso un reajuste salarial con base en la inflación, del 5,5%, mientras que los trabajadores de la fábrica solicitan un 11%.

En este contexto, "la negativa" de Embraer a "aplicar un aumento real de los salarios" produjo que los seis mil trabajadores que integran el área de producción de la planta ubicada en São José dos Campos, considerado un polo industrial y tecnológico fundamental del estado de São Paulo, frenen sus actividades hasta nuevo aviso.

La huelga busca hacer pública "la insatisfacción" de los empleados con la política de Embraer, afirmó el director del sindicato, Herbert Claros.

"La fábrica está batiendo récords en rentabilidad, ingresos y cartera de pedidos. Ahora es el momento de compartir estos resultados con quienes trabajan en la producción", expresó Claros, según la nota divulgada por el sindicato.

En un comunicado enviado a EFE, Embraer afirmó que las fábricas continúan operando "de forma normal" en todo el país y consideró "extraña" la acción llevada a cabo por los trabajadores, debido a que las negociaciones salariales se encuentran en curso.

Así mismo, la compañía detalló que la propuesta, que fue presentada en la víspera, supone un reajuste salarial del 5,5%.

Según declaraciones públicas del presidente de la compañía aeronáutica, Francisco Gomes Neto, en los últimos seis años, las acciones de la empresa se valorizaron en un 350%.

El balance mencionado por Gomes Neto demuestra que "no hay motivos" para que Embraer se niegue a atender los pedidos de sus empleados, añadió el sindicato.

