Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

São Paulo. Los trabajadores del del fabricante de aviones brasileño Embraer iniciaron este miércoles una para exigir un aumento salarial y la firma de un convenio colectivo, según informó este martes el Sindicato de Trabajadores del Metal de São José dos Campos.

De acuerdo con el comunicado, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), que representa a Embraer en las negociaciones, propuso un con base en la inflación, del 5,5%, mientras que los trabajadores de la fábrica solicitan un 11%.

En este contexto, "la negativa" de Embraer a "aplicar un aumento real de los " produjo que los seis mil trabajadores que integran el área de producción de la planta ubicada en São José dos Campos, considerado un polo industrial y tecnológico fundamental del estado de, frenen sus actividades hasta nuevo aviso.

Lee también

La huelga busca hacer pública "la insatisfacción" de los empleados con la política de Embraer, afirmó el director del sindicato, Herbert Claros.

"La fábrica está batiendo récords en , ingresos y cartera de pedidos. Ahora es el momento de compartir estos resultados con quienes trabajan en la producción", expresó Claros, según la nota divulgada por el sindicato.

En un comunicado enviado a EFE, Embraer afirmó que las fábricas continúan operando "de forma normal" en todo el país y consideró "extraña" la acción llevada a cabo por los trabajadores, debido a que las se encuentran en curso.

Lee también

Así mismo, la compañía detalló que la propuesta, que fue presentada en la víspera, supone un reajuste salarial del 5,5%.

Según declaraciones públicas del presidente de la compañía aeronáutica, Francisco Gomes Neto, en los últimos seis años, las acciones de la empresa se valorizaron en un 350%.

El balance mencionado por Gomes Neto demuestra que "no hay motivos" para que Embraer se niegue a atender los pedidos de sus , añadió el sindicato.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses