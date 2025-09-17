Más Información

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

La mañanera de Sheinbaum, 17 de septiembre, minuto a minuto

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Fallece chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; asciende a 19 la cifra de muertos

Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

Nueva York. anunció este miércoles el aumento de su por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4% o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.

"La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el y las oportunidades en Estados Unidos", manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.

Además, la ejecutiva agregó que el "fuerte y creciente" salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo "construyan una carrera a largo término" en la empresa.

De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un "trampolín" en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor y ahora tienen cargos de liderazgo.

Lo anterior, según se explica en el comunicado, se logra a través de una "inversión continua" en la formación de las habilidades y una cultura basada en las oportunidades.

Salario mínimo anual llegará a más de 50 mil dólares

Con este nuevo incremento, que se efectuará a principios de octubre, el salario mínimo anual para los trabajadores de tiempo completo en el llegará a más de 50 mil dólares, agregó la información.

El aumento, que beneficiará a miles de empleados en todo el país norteamericano, representa un incremento de más de 20 mil dólares desde 2017 en el de quienes están a tiempo completo.

A su vez, el banco detalló que el 97% de sus empleados también han recibido premios más allá de la compensación regular, equivalentes a cerca de cinco mil 800 millones de dólares desembolsados desde 2017.

El Bank of America es una de las más grandes del mundo, con aproximadamente 69 millones de clientes particulares y empresariales en EU.

ss/mcc

