Por segundo día consecutivo porros y encapuchados intentaron reventar la huelga a la que han convocado estudiantes de la Universidad de Guadalajara para exigir que se detenga la elección del Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución, por considerar que la forma en que se integra no los representa.

La tarde de este jueves estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades decidieron hacer un plantón en ese campus y pidieron a las autoridades universitarias retirarse de ahí para evitar conflictos, como el ocurrido la noche del miércoles en el edificio de Rectoría, donde fueron desalojados con violencia por trabajadores universitarios.

Al no recibir respuesta favorable, los huelguistas intentaron tomar un edificio del campus cerrado con sillas y mesas, pero un grupo de porros, algunos de ellos encapuchados, los agredieron desatado una confrontación en la que incluso se rociaron extintores contra los huelguistas.

Hasta ahora los estudiantes inconformes se han logrado mantener en el campus y a través de redes sociales han solicitado garantías de seguridad a las autoridades universitarias.

Por su parte, la administración de la UdeG aseguró que el enfrentamiento del miércoles en el edificio de Rectoría se produjo porque personas encapuchadas agredieron a personal universitario; además, a través de un comunicado lamentó los hechos de esta tarde.

“Nuestra institución reitera que cualquier diferencia debe resolverse mediante el diálogo, la escucha y las vías institucionales, nunca a través de la agresión. La Universidad tomará acciones y dará seguimiento puntual a lo ocurrido para garantizar la seguridad de todas y todos sus estudiantes, así como para salvaguardar la vida académica de nuestros centros universitarios”, señaló la administración universitaria.

