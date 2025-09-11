Más Información

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Mexicanos gastan hasta 150 mil pesos para ver a Saul ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas

Mexicanos gastan hasta 150 mil pesos para ver a Saul ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

“Mi mamá sigue luchando en el hospital”, asegura hija de Alicia Matías, quien salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa

“Mi mamá sigue luchando en el hospital”, asegura hija de Alicia Matías, quien salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Enrique Peña Nieto y el golf, su “terapia ocupacional y psicológica”

Pachuca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvo a dos sujetos, uno de ellos dedicada al en al menos cinco estados, entre ellos la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Salvador Cruz Neri, a través de una llamada de auxilio se denunció que, al intentar retirar dinero de un cajero automático en una plaza comercial de la ciudad de Pachuca, un sujeto abordó a la víctima y le arrebató su tarjeta bancaria.

Se indicó que el hombre huyó y subió a un vehículo donde lo esperaban sus cómplices. Posteriormente, a la víctima le llegaron notificaciones de compras realizadas con el plástico robado.

Lee también

Derivado de ello, se montó un operativo policiaco para la búsqueda de la unidad implicada. A través de las cámaras de seguridad se localizó el vehículo sobre la.

Durante la intervención, los sospechosos descendieron e intentaron huir a pie; sin embargo, se logró dar alcance a los sujetos identificados como J.J.M. y L.I.K., ambos originarios de Venezuela.

A estos presuntos ladrones también se les decomisaron diversas dosis de droga. Posteriormente se dio a conocer que, tras una solicitud de información con instituciones financieras, se descubrió que J.J. M utilizaba al menos cinco identidades distintas y contaba con detenciones previas por hechos similares.

Lee también

De igual manera, se destacó que este sujeto lideraba un grupo de cuatro personas de origen venezolano dedicadas al robo a cuentahabientes y a la posible usurpación de identidad en los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Jalisco.

Se indicó que esta célula delictiva podría estar vinculada con al menos 28 incidentes en estas entidades, los cuales se encuentran integrados en siete carpetas de investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses