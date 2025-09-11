Más Información
Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto
“Mi mamá sigue luchando en el hospital”, asegura hija de Alicia Matías, quien salvó a su nieta de la explosión en Iztapalapa
Pachuca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvo a dos sujetos, uno de ellos líder de una banda de venezolanos dedicada al robo y la extorsión en al menos cinco estados, entre ellos la Ciudad de México.
De acuerdo con la dependencia encabezada por Salvador Cruz Neri, a través de una llamada de auxilio se denunció que, al intentar retirar dinero de un cajero automático en una plaza comercial de la ciudad de Pachuca, un sujeto abordó a la víctima y le arrebató su tarjeta bancaria.
Se indicó que el hombre huyó y subió a un vehículo donde lo esperaban sus cómplices. Posteriormente, a la víctima le llegaron notificaciones de compras realizadas con el plástico robado.
Lee también Diputada de Tamaulipas denunciará a dirigente estatal del PVEM por violencia política de género
Derivado de ello, se montó un operativo policiaco para la búsqueda de la unidad implicada. A través de las cámaras de seguridad se localizó el vehículo sobre la carretera México–Pachuca.
Durante la intervención, los sospechosos descendieron e intentaron huir a pie; sin embargo, se logró dar alcance a los sujetos identificados como J.J.M. y L.I.K., ambos originarios de Venezuela.
A estos presuntos ladrones también se les decomisaron diversas dosis de droga. Posteriormente se dio a conocer que, tras una solicitud de información con instituciones financieras, se descubrió que J.J. M utilizaba al menos cinco identidades distintas y contaba con detenciones previas por hechos similares.
Lee también Suspenden clases en varias zonas de Guerrero por depresión tropical 13-E
De igual manera, se destacó que este sujeto lideraba un grupo de cuatro personas de origen venezolano dedicadas al robo a cuentahabientes y a la posible usurpación de identidad en los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Jalisco.
Se indicó que esta célula delictiva podría estar vinculada con al menos 28 incidentes en estas entidades, los cuales se encuentran integrados en siete carpetas de investigación.
aov