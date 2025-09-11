Más Información

Chilpancingo.- Este viernes 12 de septiembre se en Acapulco, la Costa Grande y la Sierra de Guerrero, por la, que se formó frente a las costas del estado.

En un mensaje difundido en redes sociales, la gobernadora indicó que esta medida es preventiva y en atención a la recomendación de Protección Civil estatal.

“Les informo que, como medida preventiva y atendiendo la recomendación de Protección Civil Guerrero, este viernes 12 de septiembre se suspenden las clases en los niveles educativos públicos y privados, en ambos turnos, en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Sierra. Esta medida preventiva tiene como propósito proteger la integridad de nuestras niñas, niños, jóvenes, maestras, maestros y personal educativo. Les pido mantenerse atentos a la información oficial y tomar precauciones”, publicó.

La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó de la formación de la depresión tropical 13-E frente a las costas del estado.

La dependencia afirmó que alrededor de las 3 de la tarde la depresión tropical 13-E está a unos 95 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, en el municipio de San Nicolás, en el límite de Guerrero y Oaxaca.

La depresión está ubicada a 195 kilómetros al sureste de Acapulco.

La Secretaría de Protección Civil informó que la depresión tropical presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros, se desplaza hacia el oeste-noroeste a nueve horas kilómetros por hora.

La depresión, informó Protección Civil, provocará desprendimientos nubosos y el arrastre de humedad que generará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca. Además de encharcamientos, deslaves e , así como descargas eléctricas.

El fenómeno meteorológico provocará vientos de 40 a 60 kilómetros y olas de dos metros de altura en las costa de Guerrero.

Se prevé que en las próximas horas evolucione a tormenta tropical.

