Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ha iniciado las investigaciones en torno a la muerte de Lilian del Carmen “N”, de 44 años, quien fuera privada de la libertad el pasado miércoles afuera de un domicilio en Hermosillo y localizada sin vida en la comisaría San Pedro El Saucito.

La hipótesis de trabajo que se ha establecido es una venganza por motivos económicos y como primera línea de investigación está el cobro de una deuda derivada de actividades del narcotráfico.

Lo anterior de acuerdo con su círculo inmediato, toda vez que la víctima fuera pareja sentimental de Jahudiel Enrique “N”, generador de violencia quien fue privado de la vida en el año 2020 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

De acuerdo con la investigación, la víctima heredó diversos bienes del fallecido, entre ellos inmuebles y un rancho.

Se presume que el derecho sobre las mencionadas propiedades podría figurar entre los motivos para el crimen.

Esto se desprende de la existencia de diversos hijos del finado Jahudiel Enrique “N”, algunos de ellos también vinculados al crimen organizado.

Lilian del Carmen “N” fue hallada esta mañana aproximadamente a las 07;20 horas en la calle Rómulo Córdova Final Sur y calle a la Criba Noriega, antes de llegar al Libramiento Hermosillo, frente a la entrada del predio denominado Cuatro Milpas.

La víctima, vestía shorts de mezclilla color azul, blusa dorada o café, y una chamarra negra.

Al costado de su cuerpo se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales son analizados por el área de balística de Servicios Periciales.

Las investigaciones se mantienen y se informará de mayores avances una vez que lo permitan los tiempos del debido proceso, comunicó la Fiscalía de Sonora.

