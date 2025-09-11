Más Información

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Mexicanos gastan hasta 150 mil pesos para ver a Saul ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas

Mexicanos gastan hasta 150 mil pesos para ver a Saul ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ha iniciado las investigaciones en torno a la muerte de Lilian del Carmen “N”, de 44 años, quien fuera el pasado miércoles afuera de un domicilio en Hermosillo y localizada sin vida en la comisaría San Pedro El Saucito.

La hipótesis de trabajo que se ha establecido es una venganza por motivos económicos y como primera línea de investigación está el cobro de una deuda derivada de actividades del narcotráfico.

Lo anterior de acuerdo con su círculo inmediato, toda vez que la víctima fuera pareja sentimental de Jahudiel Enrique “N”, quien fue privado de la vida en el año 2020 en Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, Sonora.

Lee también

De acuerdo con la investigación, la víctima heredó diversos bienes del fallecido, entre ellos inmuebles y un rancho.

Se presume que el derecho sobre las mencionadas propiedades podría figurar entre los motivos para el crimen.

Esto se desprende de la existencia de diversos hijos del finado Jahudiel Enrique “N”, algunos de ellos también vinculados al .

Lilian del Carmen “N” fue hallada esta mañana aproximadamente a las 07;20 horas en la calle Rómulo Córdova Final Sur y calle a la Criba Noriega, antes de llegar al Libramiento Hermosillo, frente a la entrada del predio denominado Cuatro Milpas.

Lee también

La víctima, vestía shorts de mezclilla color azul, blusa dorada o café, y una chamarra negra.

Al costado de su cuerpo se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales son analizados por el área de balística de Servicios Periciales.

Las investigaciones se mantienen y se informará de mayores avances una vez que lo permitan los tiempos del debido proceso, comunicó la Fiscalía de Sonora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses