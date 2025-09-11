Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Mérida, Yucatán.- Un , que se difundió en redes sociales, se registró en calles de Ciudad Caucel donde se observó el momento en el que un automovilista intentó .

En el video se puede ver a la pareja exigir al conductor que se orillara para aclarar un hecho de tránsito, que al parecer ocurrió calles atrás y que obligó a la pareja a bajar de su automóvil para confrontarlo, ya que al parecer intentó cerrarles el paso.

En el video se alcanza a escuchar que la mujer le dice al conductor que sus hijos, con los que viajaba, estaban mojados mientras su pareja afirma ser de la “prensa federal”.

Lee también

Sin embargo, el automovilista reaccionó de manera violenta y aceleró su vehículo directamente hacia ellos, poniendo en riesgo su integridad física.

Comentarios señalaron que la pareja procedió de manera imprudente y peligrosa, pues debieron llamar a las para que mediara en el conflicto.

Testigos del hecho comentaron que el automóvil tenía placas de otro estado por lo que sería una persona foránea.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses