Más Información

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

La Fiscalía General de aprehendió a una mujer como presunta responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Ximena N, una joven de 22 años, a quien atropello intencionalmente con su vehículo en una calle de Tuxtla Gutiérrez.

La investigación de los hechos derivó de las diversas publicaciones difundidas en redes sociales sobre el caso de la víctima que resultó gravemente lesionada con fracturas múltiples.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca instruyó que se inicié la investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con perspectiva de género y bajo el protocolo correspondiente a ese ilícito para deslindar y fincar las responsabilidades procedentes.

Lee también:

A través de un comunicado, la Fiscalía General informó que una persona se encuentra detenida, se trata de "la autora material de la agresión, para quien se garantiza una investigación imparcial y con respeto a sus derechos humanos".

La institución ministerial afirmó que está garantizado que no habrá impunidad por esos hechos y en ningún otro que atente contra la integridad y dignidad de las mujeres.

En redes sociales se publicó que Ximena Rincón, de 22 años, resultó gravemente herida después de que la ex pareja de su novio la atropelló de manera intencional con una camioneta en la capital de Chiapas.

Lee también:

Se informó que la agresora, que aguardaba estacionada en el sitio de los hechos al ver a Ximena aceleró, la arrolló y la impactó contra otro vehículo donde quedó atrapada.

El ataque no fue un accidente, sino un acto con dolo . La agresora ya había sido denunciada por amenazas ante la Fiscalía Metropolitana, se dijo.

Familiares y amigos de Ximena pidieron la intervención de las autoridades, incluida del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar un proceso legal y transparente que someta legalmente a la agresora ,cuyo nombre no se reveló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses