TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Fuerzas de seguridad reforzaron su presencia con despliegues policíacos y militares en el municipio de Frontera Comalapa, donde pobladores han denunciado hechos de violencia en aquella zona limítrofe con Guatemala.

Los operativos preventivos y de reacción, integrados por cerca de mil 500 elementos militares y policíacos, en contra de grupos criminales y actos delictivos, además de Frontera Comalapa se extienden a los municipios vecinos de Chicomuselo y Amatenango de la Frontera.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que las estrategias de seguridad son fortalecidas "con un amplio y robusto" despliegue de fuerzas de seguridad de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno.

En esa región de Chiapas, indicó la dependencia, se tiene la presencia permanente de las policías estatales, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo que como parte de la instrucción y del acuerdo de la Mesa de Paz para Chiapas, instruida por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, el mensaje es claro y contundente: "llegaremos a todos los municipios de Chiapas, no habrá un municipio en donde no lleguemos, donde no hagamos operaciones”.

En esos operativos, aseguró el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, realizarán actos de investigación, y "no habrá un espacio del estado de Chiapas donde no estemos presentes”.

La estrategia en Frontera Comalapa incluye la presencia permanente de agentes de seguridad en puntos clave con patrullajes preventivos y acciones de proximidad con la ciudadanía, orientado a garantizar la tranquilidad y preservar el orden público.

Fuentes de seguridad señalaron que son más de mil 500 elementos del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la FGE, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional que están diseminados en esas zonas.

Militares y agentes policíacos realizan patrullajes permanentes apoyados por cerca de 80 vehículos , que incluyen camionetas pick up blindados y comandos, apoyados con drones artillados, aviones no tripulados y sobrevuelos del helicóptero black hawk, además de recorridos por tierra en las zonas y áreas comerciales.

Los operativos se localizan en puntos como Kanan 01, ubicado en el crucero de Ciudad Cuahutémoc; Kanan 02, localizado en el ejido Santa Teresa, Llano Grande, así como en Kanan 03 en el ejido Pacayal de Amatenango de la Frontera.

Otro punto de inspección está a la altura de la colonia Huixnayal , en la cabecera municipal de Frontera Comalapa y en las cercanías de Río Guerrero, entre la carretera de Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera.

