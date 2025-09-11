Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Tras el cargado con puerquitos en la carretera Matehuala y el Libramiento, un grupo de personas aprovechó la situación para saquear a los porcinos, arrastrándolos hacia camionetas y automóviles cercanos.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran cómo la carga quedó esparcida y cómo los individuos actuaban rápidamente para apropiarse de los animales, sin prestar atención al conductor ni a posibles .

La acción fue duramente criticada por usuarios de redes sociales, quienes reprocharon la falta de empatía hacia los animales y el conductor, señalando que lo primero debería ser verificar la seguridad de las personas involucradas, antes de saquear la mercancía.

Comentarios como “No tienen empatía por nada ni por nadie, cómo los llevan pobres animalitos” o “Lo primero es ver si el está bien, pero la gente es ambiciosa y no se ponen a pensar más que en ellos mismos” reflejan la indignación de la ciudadanía.

El incidente ha generado un amplio debate sobre la conducta de las personas frente a accidentes y la empatía ante esta situaciones.

