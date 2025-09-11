Tras el volcadura de un tráiler cargado con puerquitos en la carretera Matehuala y el Libramiento, un grupo de personas aprovechó la situación para saquear a los porcinos, arrastrándolos hacia camionetas y automóviles cercanos.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran cómo la carga quedó esparcida y cómo los individuos actuaban rápidamente para apropiarse de los animales, sin prestar atención al conductor ni a posibles heridos tras el accidente.

La acción fue duramente criticada por usuarios de redes sociales, quienes reprocharon la falta de empatía hacia los animales y el conductor, señalando que lo primero debería ser verificar la seguridad de las personas involucradas, antes de saquear la mercancía.

Lee también Matan a balazos a abogada en Guanajuato, es el segundo asesinato de un litigante en menos de 24 horas

Comentarios como “No tienen empatía por nada ni por nadie, cómo los llevan pobres animalitos” o “Lo primero es ver si el conductor está bien, pero la gente es ambiciosa y no se ponen a pensar más que en ellos mismos” reflejan la indignación de la ciudadanía.

El incidente ha generado un amplio debate sobre la conducta de las personas frente a accidentes y la empatía ante esta situaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov