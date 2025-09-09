Una unidad de la Ruta 18 atropelló a una mujer quien perdió la vida este martes en Eje 5 Norte Montevideo e Insurgentes, colonia Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que una unidad impactó a una mujer de entre 40 y 50 años de edad.

Al lugar acudieron equipos de emergencia, quienes determinaron que la mujer no presentaba signos vitales.

El conductor de la unidad fue puesto a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

Personal de la SEMOVI se coordinó con representantes de la Ruta para dar puntual atención y colaborar con las autoridades.

