Pénjamo, Gto.- El desbordamiento del Río Lerma inundó más de 300 viviendas en la comunidad de Santa Ana Pacueco, provocó daños en campos agrícolas y anegó casas y calles en las colonias Cuatro Milpas, Mitad de Noria, La Maraña, Las Ánimas, La Granjena, Ampliación Lerma y Los Sauces.

En algunas comunidades el nivel del agua se acercó al metro y medio de altura, tras la tormenta que se registró el lunes pasado y las lluvias persistentes. “Tenemos tirantes de agua que van de 50 centímetros del punto más bajo, hasta 1 metro 40 centímetros”, reportó Protección Civil del estado.

La presidenta municipal Yozajamby Molina Balver señaló que la situación más complicada está en Santa Ana Pacueco, en donde se ha hecho la invitación a la gente a que “prioricen su vida” y acudan al refugio temporal que se habilitó en las instalaciones del Salón Capri.

Equipos de protección asisten a las zonas afectadas (10/09/2025). Foto: Especial

En entrevista con un medio digital, señaló que las personas afectadas han colocado sus muebles en la planta de arriba de sus casas en espera de que baje el nivel del agua, y algunas han optado por irse a domicilios de sus familiares.

En un reporte previo comentó que “en todo el margen del Río de Santa Ana y Cuatro Milpas son arriba de 300 viviendas las que tenemos en esas circunstancias”, aseveró.

Dijo que para dar un dato exacto se está levantando un censo casa por casa con apoyo de personal de Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y otras dependencias.

Habitantes afectados por inundaciones en el estado (10/09/2025). Foto: Especial

Estimó que serían mil 200 personas las damnificadas. “Es muy triste ver a los niños que no están asistiendo a clases, que están saliendo de sus casas”, aseveró.

La alcaldesa comentó que los cauces llevan mucha agua y va a seguir lloviendo. “Tenemos que estar alertas, en constante monitoreo de Protección Civil y seguir las indicaciones".

En redes sociales, el Gobierno Municipal de Pénjamo dio a conocer que el refugio temporal para brindar atención a las personas afectadas por las recientes lluvias se ubica en el Salón Capri, localizado en la Avenida Padre Hidalgo número 1602.

Anunció que por instrucción de la presidenta municipal, el DIF municipal se encuentra apoyando a las familias afectadas por las inundaciones en Santa Ana Pacueco y Cuatro Milpas, entregando desayunos y comidas calientes y que han beneficiado a más de 200 familias.

Además indicó que ante la situación presentada por las lluvias en La Granjena, se mantiene un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno para brindar atención y seguridad a la ciudadanía.

En Abasolo, Protección Civil realizó recorridos sobre el margen izquierdo del Arroyo Seco, en la Estación Abasolo, donde se realizaron los trabajos de reforzamiento, al momento no se observaron filtraciones, así mismo se continúa con la limpieza de maleza.

En tanto que en Cuerámaro se identificó la ruptura del Río Turbio de aproximadamente 15 metros en el margen derecho, por lo que se procedió con la contención con avances del 95%, superficialmente cerrada al 100%; sin embargo, continúa con filtraciones internas.

