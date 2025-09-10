Por presencia de lluvia, la línea 1 del Cablebús suspendió su servicio debido a la presencia de tormenta eléctrica.

El sistema indicó “inicio el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”.

#CablebusInforma



Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) September 10, 2025

La línea 1 de Cableblús circula de Indios Verdes a Cuautepec.

