Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves
Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Explosión de pipa de gas en Iztapalapa; fotos y videos captan las enormes llamas en Puente de la Concordia
Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah
Por presencia de lluvia, la línea 1 del Cablebús suspendió su servicio debido a la presencia de tormenta eléctrica.
El sistema indicó “inicio el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”.
La línea 1 de Cableblús circula de Indios Verdes a Cuautepec.
