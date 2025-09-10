Agentes policiales y de la Marina se enfrentaron a tiros a un grupo armado en el municipio poblano de Amazoc –donde al menos una docena de personas habían sido reclutadas bajo engaños por el crimen organizado-, lo que dejó un saldo de un muerto y un jefe policial herido.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Barrio de San Miguel de la cabecera municipal, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo.

Durante la acción, civiles armados dispararon en su contra, lo que generó un tiroteo que dejó una persona muerta y dejó herido al Director de Seguridad Pública de Amozoc, el teniente de navío José Luis Corrales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el jefe policial fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica; hasta ahora se desconoce de su estado de salud.

El hecho ocurre luego de que en dicho municipio se reportó la desaparición de una docena de personas y la puesta en marcha de un mega operativo durante el fin de semana con el objetivo de localizarlos.

Fue durante el lunes cuando las víctimas fueron liberadas por sus captores y de acuerdo con las investigaciones habían sido reclutadas, bajo engaños laborales, por el crimen organizado.

Incluso, al regresar a sus domicilios, se descubrió que los desaparecidos habían sido rapados y portaban botas militares; algunos de ellos habían sido comisionados para actividades ilícitas.

Amozoc es punto neurálgico en el robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga e incluso se ha registrado la presencia del Operativo La Barredora del Cartel Jalisco Nueva Generación en esa demarcación.

Por ejemplo, en mayo dos elementos de la Policía Estatal de Puebla fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido entre los municipios de Puebla y Amozoc; el propio secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González reconoció recientemente que Amozoc es una zona conflictiva.

