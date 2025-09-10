Más Información
Explota pipa de gas LP en Puente de la Concordia, en Iztapalapa; reportan al menos 18 personas con quemaduras
Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah
¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah
México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC
Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores
Culiacán, Sin.- El tradicional festejo del “Grito de la Independencia” que se celebrará en el Palacio de Gobierno, contará con una cartelera artística integrada por Miguel Bosé, Marisela, el Coyote y su banda, la entrada será gratuita y que garantizará en servicio de transporte urbano para todos los asistentes.
Feliciano Castro Melendrez, Secretario General de Gobierno, dijo que las condiciones de seguridad que se tienen y las que se van a montar en este tradicional destejo, garantizan la tranquilidad de todas las familias que acudan a la explanada de Palacio de Gobierno.
Con los antecedentes que se tienen de la celebración de eventos masivos, en los que se ha mantenido la tranquilidad, se determinó que este año, se va a volver a celebrar las fiestas patrias, con la presentación de artistas en la explanada de Palacio de Gobierno.
Lee también Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto
Este año, se logró la contratación de artistas de renombre para que amenicen la tradicional noche mexicana, con la presentación de los artistas, Miguel Bose, Marisela, el Coyote y su banda.
Castro Melendrez indicó que en el resto de los diecinueve municipios, donde se van reforzar la seguridad, los alcaldes, están definiendo sus propios programas festivos, relacionados con las fiestas patrias.
Tras cinco días de búsqueda, localizan sin vida a adolescente reportada como desaparecida en Hidalgo; no se han revelado las causas de la muerte
aov/cr