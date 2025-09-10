Culiacán, Sin.- El tradicional festejo del “Grito de la Independencia” que se celebrará en el Palacio de Gobierno, contará con una cartelera artística integrada por Miguel Bosé, Marisela, el Coyote y su banda, la entrada será gratuita y que garantizará en servicio de transporte urbano para todos los asistentes.

Feliciano Castro Melendrez, Secretario General de Gobierno, dijo que las condiciones de seguridad que se tienen y las que se van a montar en este tradicional destejo, garantizan la tranquilidad de todas las familias que acudan a la explanada de Palacio de Gobierno.

Con los antecedentes que se tienen de la celebración de eventos masivos, en los que se ha mantenido la tranquilidad, se determinó que este año, se va a volver a celebrar las fiestas patrias, con la presentación de artistas en la explanada de Palacio de Gobierno.

Lee también Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Este año, se logró la contratación de artistas de renombre para que amenicen la tradicional noche mexicana, con la presentación de los artistas, Miguel Bose, Marisela, el Coyote y su banda.

Castro Melendrez indicó que en el resto de los diecinueve municipios, donde se van reforzar la seguridad, los alcaldes, están definiendo sus propios programas festivos, relacionados con las fiestas patrias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr