Más Información
Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores
Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones
Ellos son los hombres más ricos de EU, según Forbes; Elon Musk se mantiene en la cima por cuarto año consecutivo
Como cada año, los edificios de Gobierno del Zócalo de la Ciudad de México tendrán alumbrado especial con motivo de las fiestas patrias.
Tras el montaje de la iluminación decorativa por parte de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), está todo listo para el encendido que tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre.
Se prevé que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabece el encendido del alumbrado este miércoles a las 18:45 horas.
Lee también ¿En qué consiste el plan de atención a las Palmeras en CDMX?
En los edificios del Zócalo se instalaron símbolos de la identidad nacional como nopales, sombreros y volcanes en colores verdes, blancos, rojos y amarillos.
También se aprecian las siluetas de personajes relacionados con la Independencia de México como el cura Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos.
Sobre la avenida 20 de noviembre se instaló una decoración con el águila posada sobre un nopal, que también se encenderá esta noche.
LL