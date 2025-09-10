Más Información

Como cada año, los edificios de Gobierno del Zócalo de la Ciudad de México tendrán alumbrado especial con motivo de las .

Tras el montaje de la iluminación decorativa por parte de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), está todo listo para el encendido que tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre.

Se prevé que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabece el encendido del alumbrado este miércoles a las 18:45 horas.

¿A qué hora será el encendido del alumbrado del Zócalo por las fiestas patrias? Foto: Especial
En los edificios del Zócalo se instalaron símbolos de la identidad nacional como nopales, sombreros y volcanes en colores verdes, blancos, rojos y amarillos.

También se aprecian las siluetas de personajes relacionados con la Independencia de México como el cura Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos.

Sobre la avenida 20 de noviembre se instaló una decoración con el águila posada sobre un nopal, que también se encenderá esta noche.

