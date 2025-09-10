Como cada año, los edificios de Gobierno del Zócalo de la Ciudad de México tendrán alumbrado especial con motivo de las fiestas patrias.

Tras el montaje de la iluminación decorativa por parte de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), está todo listo para el encendido que tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre.

Se prevé que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabece el encendido del alumbrado este miércoles a las 18:45 horas.

En los edificios del Zócalo se instalaron símbolos de la identidad nacional como nopales, sombreros y volcanes en colores verdes, blancos, rojos y amarillos.

También se aprecian las siluetas de personajes relacionados con la Independencia de México como el cura Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos.

Sobre la avenida 20 de noviembre se instaló una decoración con el águila posada sobre un nopal, que también se encenderá esta noche.

