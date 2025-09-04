El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó a los viajeros sobre posibles afectaciones en los vuelos provenientes de la región del noroeste del país debido a la presencia de la tormenta tropical Lorena.

A través de su cuenta oficial de X, indicó que debido a las lluvias y condiciones climatológicas generadas por el fenómeno que tras alcanzar la categoría 1 se degradó a tormenta, los viajes podrían verse afectados.

Por ello sugirió a los pasajeros con vuelos para este 4 de septiembre, mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades de protección civil de cada entidad.

Mientras, para la Ciudad de México se pronostica presencia de lluvia durante todo el día, lo que podría perjudicar algunos de los trayectos aéreos, indicó el aeropuerto capitalino.

El AICM solicitó a los pasajeros con vuelos para este 4 de septiembre, mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades de protección civil de cada entidad.

Así como consultar la información proporcionada de las aerolíneas para saber el estatus de los próximos vuelos.

De acuerdo con las autoridades en las próximas 24 horas, Lorena mantendrá sus condiciones de tormenta tropical, para más tarde internarse en algún punto del municipio de Mulegé, Baja California, como depresión o baja remanente.

