La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a los usuarios de internet respecto a una modalidad de fraude sentimental denominada “Novias Virtuales”, la cual puede derivar en extorsión, robo de identidad o delitos de sextorsión.
Fraudes sentimentales
De acuerdo con la corporación, este tipo de engaño se ha incrementado en plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones de citas e incluso en entornos de videojuegos en línea. Los delincuentes, mediante perfiles falsos, aparentan ser personas atractivas o carismáticas con el fin de atraer a víctimas y establecer vínculos emocionales.
El procedimiento comienza con interacciones cotidianas, intercambio de fotografías y muestras de afecto. Una vez generada la confianza, los agresores solicitan datos personales, imágenes íntimas o transferencias de dinero bajo supuestas situaciones de emergencia. En algunos casos, incluso buscan acceso a dispositivos o documentos de las víctimas, exponiéndolas a riesgos tecnológicos y financieros.
Suplantación de identidad
La SSC advirtió que uno de los mayores peligros radica en la suplantación de identidad o catfishing, así como en el uso de ingeniería social, técnica mediante la cual los delincuentes manipulan a las personas para obtener contraseñas, respuestas de seguridad, ubicaciones o información familiar que posteriormente es utilizada para cometer fraudes.
La Policía Cibernética destacó que adolescentes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad emocional son los sectores más propensos a caer en este tipo de esquemas.
Recomendaciones de seguridad digital
Para evitar ser víctima de estos delitos, la SSC recomendó:
• Desconfiar de perfiles con pocas fotos, poca actividad o recién creados.
• No compartir datos personales, direcciones o información familiar con desconocidos.
• Evitar el envío de fotografías íntimas o videollamadas comprometedoras.
• Nunca transferir dinero ni proporcionar información financiera a personas conocidas solo en línea.
• Verificar la identidad de los contactos a través de videollamadas o búsqueda inversa de imágenes.
• No instalar archivos ni aplicaciones enviadas por extraños.
• Usar contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos.
• Configurar la privacidad en redes sociales.
• Consultar con personas de confianza ante dudas sobre una relación virtual.
• Denunciar perfiles sospechosos o intentos de fraude.
Finalmente, la SSC recordó que en caso de identificar sitios falsos o ser víctima de fraude digital, las denuncias pueden realizarse a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o mediante las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
La corporación reiteró que un solo descuido al navegar puede poner en riesgo la seguridad personal y financiera, por lo que llamó a mantenerse alerta en el ciberespacio.
