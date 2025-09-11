Puebla.- La doctora Lilia Cedillo Ramírez fue electa para un nuevo periodo, 2025-2029, como rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La Comisión Electoral de la BUAP, presidida por el doctor Salvador Galicia Isasmendi, presentó los resultados de la jornada electoral para elegir a la titular de la rectoría de la Máxima Casa de Estudios de Puebla.

De acuerdo con el cómputo del total de los 223 votos sectoriales representados en el Consejo Universitario, 175 favorecieron a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, mientras que 48 fueron para el doctor César Ricardo Cansino Ortiz.

Por lo tanto, la doctora Cedillo Ramírez obtuvo el triunfo en el proceso electoral con el 78 por ciento de los votos sectoriales. Y de los sufragios correspondientes al Sector Académico, la doctora Cedillo Ramírez ganó en las 44 unidades académicas, lo que representa 88 votos sectoriales.

Lee también Aumenta 30% el número de investigadores de la BUAP en los últimos cuatro años; estiman que sean mil en 2026

Además se consigna que en el Sector Estudiantil, Cedillo Ramírez aventajó en 20 unidades académicas y Cansino Ortiz en 24, lo que representa un total de 40 y 48 votos sectoriales, respectivamente.

En el resultado se lee que en el Sector de Directores de unidad académica, los 44 votos corresponden a la doctora Cedillo Ramírez; mientras que en el Sector no Académico, los tres votos sectoriales son también para la doctora Cedillo Ramírez.

La participación general del padrón estudiantil fue de 81,574 alumnos y alumnas. De esta participación, la doctora Lilia Cedillo Ramírez alcanzó 34,617 votos, mientras que el doctor César Cansino, 31,127 y el doctor Ricardo Paredes 9,492; los votos nulos fueron 6,338.

Se explica que en la votación general del Sector Académico, del padrón total participaron 4,534 docentes, de los cuales 3,715 votos fueron para la doctora Cedillo Ramírez; 405, para el doctor César Cansino y 116 para el doctor Ricardo Paredes.

Asimismo, se establece en el informe de los resultados que en el Sector Administrativo, del padrón general participaron 3,385 trabajadores. Cedillo Ramírez obtuvo 2,774 votos, Cansino Ortiz, 331, y Paredes Solorio, 98.

En voto general universal Lilia Cedillo Ramírez obtuvo 41,150 contra 31,863 de César Cansino y Ricardo Paredes 9,706.

De los incidentes que se presentaron ante la Comisión Electoral, éstos se resolverán en el transcurso de este día jueves 11 de septiembre y la calificación del proceso será el viernes 12 de septiembre.