El número de investigadoras e investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ha presentado un incremento en los últimos cuatro años, pasando de 767 en 2022 a un estimado de mil uno en 2026, lo que equivale a un 30.5 por ciento.

De acuerdo con el balance oficial, la Máxima Casa de Estudios de Puebla registró en 2025 un ingreso nuevo de 62 investigadores, además de que 50 más ascendieron de nivel y 62 se mantuvieron en el mismo.

Como parte del trabajo que desarrollan los científicos de la BUAP y reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), se encuentra la formación de recursos humanos y el desarrollo de la ciencia en sus diferentes disciplinas, así como el impulso de la tecnología e innovación.

Según cifras oficiales, en la BUAP se ha registrado un incremento año con año, pasando de 767 miembros del SNII en 2022, a 857 en 2023, mientras que se estima que para el 2026 sean mil uno.

Las y los investigadores son agrupados en las áreas del conocimiento en: Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Agropecuarias, Ingeniería y Tecnologías, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación y Humanidades.

Para pertenecer al SNII es necesario fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, pero también cumplir con lineamientos y evaluaciones rigurosas que contribuyen a la consolidación de investigadores del más alto nivel, que coinciden en objetivos específicos, como solución de problemas urgentes e impulso al bienestar social.

