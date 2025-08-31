Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Más Información
El Programa Universitario de Bioética de la UNAM lamentó el fallecimiento del médico y colaborador de largo tiempo en EL UNIVERSAL, Arnoldo Kraus.
Por medio de sus redes sociales, el programa universitario dio a conocer el fallecimiento del doctor Kraus y agradeció sus contribuciones a la materia, así como "su gran amor por el conocimiento".
"Despedimos con gran tristeza a nuestro fundador Arnoldo Kraus Weissman. Agradecemos su gran calidez humana, sus enormes contribuciones a la bioética y su gran amor por el conocimiento.
"Excelente médico, bioeticista, amigo y maestro. Nos deja un gran vacío en la bioética mexicana. Este seminario agradece cada una de sus enseñanzas", escribió en la publicación.
