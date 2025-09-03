Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Un grupo de 50 presuntos estudiantes encapuchados de la vandalizaron y causaron destrozos en las inmediaciones de la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

Bajo la bandera de eliminar a los grupos porriles de la máxima casa de estudios, los manifestantes realizaron pintas en distintas zonas, algunas de ellas para pedir “muerte a la UNAM”.

De acuerdo con fuentes de la institución educativa, entre los presuntos alumnos puma que se manifestaron este miércoles se encuentran jóvenes expulsados por los daños a la en mayo del 2024.

Entre los principales organizadores de esta marcha se encuentran Saidy Doris Garibay Ortiz, alias Nicteel, y Karen Elizabeth Zúñiga Fernández, alias Kalpolli, expulsadas de la Facultad de Filosofía y Letras; Ingrid Espinoza Domínguez alias “Cero” expulsada de la FES Aragón, así como Facundo Jiménez Pérez, exprofesor rescindido del Colegio de Ciencias y Humanidades, quien constantemente amenazaba con provocar un desorden y agresiones a la comunidad universitaria.

La UNAM ha identificado al grupo autodenominado “Rabia Social”, liderado por el exalumno Máximo García Alemán, que integran Emmanuel Ruiz Escamilla, de la Facultad de Economía; Brisa Marisol Hernández Granados, alumna de la Facultad de Artes y Diseño.

Otro actor generador de violencia es Carlos Emiliano Martínez Sondón, alumno del Colegio de Bachilleres, quienes están plenamente identificados y han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República, por hechos violentos de mayo pasado.

