Como parte de una invitación a adentrarse en la lectura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió con 140 mil libros a los cerca de 35 mil nuevos estudiantes que ingresaron a su bachillerato.

En la inauguración de la VII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), en el Centro de Exposiciones y Congresos y, de manera simbólica, se entregaron ejemplares de obras literarias clásicas y contemporáneas a alumnas y alumnos representantes de los nueve planteles de la ENP y cinco del CCH.

Al encabezar la ceremonia de donación de libros, la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, indicó que “para la Universidad no hay nada más importante que sus alumnas y alumnos, estamos aquí para caminar con ustedes”.

Por cuarta ocasión, UNAM dona libros a 35 mil nuevos estudiantes de bachillerato (26/08/2025). Foto: Especial

Aunado a ello, expresó que “tratamos de darles las mayores facilidades para que estudien, tengan libros, sitios para entender la ciencia de diferentes maneras y lugares donde hacer ejercicio, ir a una obra de teatro o un concierto, pero ustedes tienen un compromiso muy importante, tienen que utilizar lo que les brinda la UNAM y actuar en consecuencia. Estudien, trabajen fuerte, aprendan”.

Por su parte, Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de Difusión Cultural, afirmó que “el libro es la extensión de la imaginación y esta es lo único que nadie les puede arrebatar, nunca. Es el compañero más leal, más fiel, en sus peores momentos siempre está allí para recordarles que vale la pena vivir a través de las historias que otros y otras han escrito para nosotros”.

Agregó que “el objetivo de otorgar este paquete de obras es para que inicien su propia biblioteca, tanto personal como colectiva. Quizá al principio será pequeña, pero con el tiempo se irá haciendo más y más grande”.

Además, recordó que esta es la cuarta vez que la Máxima Casa de Estudios, en el marco de la FILUNI, recibe con ejemplares a los nuevos estudiantes de bachillerato. “Este año son 140 mil ejemplares y deseamos que estos títulos no sólo les ayuden a encontrar lo que les apasiona, sino que también los acompañen y les lleven a todos los mundos, que sean un viaje a través de las historias”.

