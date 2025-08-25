Más Información

El Consejo Universitario (CU), máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional Autónoma de México (), suprimió el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario, que preveía la suspensión o expulsión inmediata de académicos y estudiantes como medida provisional por actos vandálicos.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que la Comisión de Legislación Universitaria recomendó su eliminación, luego de revisarlo a solicitud del presidente del CU, el rector .

En ese sentido, detalló que tal determinación se dio con el propósito de precisar sus alcances para evitar cualquier posibilidad de malinterpretación respecto a una posible afectación a las libertades de expresión, asociación y manifestación, así como el derecho a la protesta, “atendiendo a la inquietud manifestada por diversos sectores de la comunidad”.

Agregó que después de una amplia deliberación, Lomelí Vanegas propuso al pleno que, además de eliminar el artículo 15, se suspenda temporalmente la aplicación de los artículos 2 y 17 del mismo reglamento, en tanto se armoniza su redacción, lo cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo Universitario.

Cabe destacar que el artículo 15 del Reglamento del Tribunal Universitario de la ha sido objeto de polémica y controversia debido a que permitía la suspensión o expulsión inmediata de académicos y estudiantes como medida provisional mientras se analizaba el caso.

