Nadia López García, la poeta mixteca que sustituye a Marx Arriaga en la SEP; esta es su trayectoria

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Muere Robert Duvall, actor de "El padrino" y "Apocalypse now"; tenía 95 años

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Hoy vence el plazo para que las organizaciones sin fines de lucro presenten su de impuestos correspondiente al 2025.

Se trata de las personas morales y fideicomisos que no tienen como fin obtener como asociaciones civiles, religiosas, sindicatos, donatarias, sociedades cooperativas de inversión, cámaras de comercio e industria, colegios de profesionales e instituciones de asistencia o beneficencia.

Cumplir con esta es un requisito indispensable para mantener la autorización y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos recibidos.

Su incumplimiento, además de la pérdida de la autorización, puede derivar en la imposición de multas por un monto superior a los 18 mil pesos.

Aunque no son creadas para obtener un beneficio económico, tienen obligaciones fiscales como inscribirse en el (RFC), expedir comprobantes fiscales y llevar la contabilidad.

La declaración sirve para informar al (SAT) la determinación del remanente distribuible y la proporción que dicho concepto corresponda a cada integrante.

También para proporcionar a sus integrantes constancia y en el que se señale el monto del remanente distribuible, en su caso.

Solo pagan el (ISR) cuando venden bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros.

Es decir, que están exentas del ISR únicamente por sus actividades principales, pero no por otros ingresos diferentes a su objeto social o rebasan un porcentaje.

