La Constancia de Situación Fiscal es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que contiene la información fiscal de cada contribuyente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El proceso para tramitarla en línea se puede realizar a través de la aplicación SAT Móvil, en el sitio web SAT ID o en la Oficina Virtual.

Estos son los pasos a seguir para la descarga de tu Constancia de Situación Fiscal en SAT Móvil:

Ingresar RFC y contraseña

Dar clic en el apartado Mi RFC

Seleccionar la opción de Constancia

Guardar o compartir la Constancia de Situación Fiscal

Lee también Contadores piden al SAT proteger derechos de contribuyentes con el uso de la IA; plantean reto en transparencia y ética

Aquí el proceso para obtener tu constancia por medio de SAT ID:

Ingresar a SAT ID

Seleccionar la opción Constancia de Situación Fiscal con CIF

Seguir los pasos detallados en el sitio

Solicitar envío en el apartado “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”

Si la solicitud es aprobada, el contribuyente recibirá el documento en PDF por medio del correo electrónico registrado

Los pasos a seguir para la descarga de tu Constancia de Situación Fiscal a través de la Oficina Virtual son:

Registra tu cita en citas.sat.gob.mx

En servicios elige: Entrega de constancias

En Entidad Federativa y Módulo selecciona: Oficina Virtual

Previo a la cita, envía digitalizada tu identificación oficial vigente en el apartado Consultar/Gestionar cita o al correo electrónico oficina.virtual@sat.gob.m

Conéctate a la videoconferencia desde el enlace enviado a tu correo en la fecha y hora elegidas

¿Para generar la descarga de la constancia es necesario contar con e.firma?

¿Es obligatorio tener la e.firma para descargar la Constancia de Situación Fiscal?

Para generar la descarga de la constancia no es necesario contar con e.firma, el portal también te permite realizar el trámite con los datos de RFC y contraseña, siguiendo los pasos de la herramienta SAT ID.

Este documento es importante porque es uno de los principales certificados para validar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La constancia proporciona información como datos de identificación, domicilio fiscal, régimen fiscal y Cédula de Identificación Fiscal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc