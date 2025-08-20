El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), están impulsando la simplificación de los trámites más solicitados por los contribuyentes.

Tal es el caso de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el cual sólo se requiere la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Datos del SAT revelan que entre octubre de 2024 y julio de 2025 se inscribieron en el RFC 1.7 millones de personas.

Lo anterior significó un aumento de 2.9% si se compara con igual lapso de tiempo, es decir, antes de la estrategia de simplificación.

Otro de los trámites más requeridos ante el órgano recaudador de tributos es la generación y renovación de la e.firma que presentó un incremento de 12.9% en el periodo referido.

Las estrategia conjunta del SAT y la Agencia de Transformación Digital se implementó con la modernización y simplificación de trámites fiscales.

Tiene el objetivo de facilitar procesos a través del uso de medios digitales y canales de atención remota.

Esto permite a las y los contribuyentes realizar sus trámites fiscales de manera más sencilla y con menos requisitos, destacó el SAT en un comunicado.

Así, se logró que 73% de los trámites fiscales ahora se realizan en línea o por medios remotos, mientras que el resto requieren de una atención presencial.

El SAT reconoció a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones por haber brindado asesoría y acompañamiento en la renovación de su portal electrónico.

De igual manera por el apoyo para el desarrollo e implementación de herramientas digitales y medios de atención remota, acercando los servicios del SAT a la ciudadanía.

