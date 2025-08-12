En los primeros siete meses del año, los ingresos tributarios rebasaron la meta esperada para ese periodo con un cumplimiento del 102.7%.

Así, de enero a julio del 2025 la recaudación total de impuestos sumó un total de 3 billones 278 mil 808 millones de pesos frente a los 2.9 billones que logró recolectar al cierre del séptimo mes de año pasado.

Para todo el presente ejercicio, el Congreso de la Unión aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación un monto de 5.2 billones de pesos, el 2.8% mayor a 2024, que representan el 14.6% del tamaño de la economía.

Lee también Suma 2 mil 75 mdd el ingreso por turismo internacional en junio de 2025; sube 5.7% respecto al 2024

Lo recaudado hasta julio representa un crecimiento de 7.2% en términos reales en comparación a igual periodo del año anterior, destacó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Significó que 334 mil 962 millones de pesos más entraron a las arcas del gobierno federal vía impuestos respecto a enero-julio del 2024.

El SAT da a conocer que los ingresos tributarios alcanzaron 𝟑 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝟐𝟕𝟖 𝐦𝐢𝐥 𝟖𝟎𝟖 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 en el periodo de enero a julio de 2025, 𝐮𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟕.𝟐% en términos reales frente a lo recaudado en el mismo periodo del… pic.twitter.com/t3kqrTnYpL — SATMX (@SATMX) August 12, 2025

Con ello se consolidó la recaudación tributaria como columna vertebral del gasto público, tal y como lo marca el Plan Maestro 2025 para fortalecer el desarrollo económico en beneficio de las familias mexicanas, aseguró el SAT en un comunicado.

La mayor contribución fue por medio del impuesto sobre la renta (ISR) con un monto de un billón 820 mil 409 millones de pesos, es decir el 7% de aumento sobre lo captado en los primeros siete meses del año previo.

Esto debido a que el pago del ISR a cargo de los contribuyentes y empresas, dejó 183 mil 605 millones de pesos más sobre mismo lapso de tiempo del 2024.

Lee también Empresarios turísticos urgen a resolver contingencia en el AICM; piden mejorar infraestructura de cara al Mundial

No obstante el alza más importante se obtuvo a través del IVA con 8.3% respecto a lo que se recolectó por productos y bienes gravados con dicho impuesto un año atrás.

En esta ocasión el cobro del IVA generó un beneficio adicional por 101 mil 115 millones de pesos para totalizar en 911 mil 352 millones de pesos.

Mientras que por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se generaron 379 mil 84 millones de pesos.

Lee también ¿Quieres un crédito Fonacot? Así puedes agendar una cita para solicitar tu préstamo

Al igual que el resto de los gravámenes resultó una cifra superior si se contrasta con el periodo referido, con 12 mil 102 millones de más.

Hay que considerar que a diferencia de hace un año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualmente no está subsidiando el precio final de los combustibles con un estímulo fiscal que otorga con el IEPS, lo que le permite tener más ingresos al hacer efectivo el gravamen a las gasolinas y diésel que pagan los consumidores por cada litro que adquieren en las estaciones de servicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm