El ingreso por el gasto total de los visitantes internacionales a México fue de 2 mil 751 millones de dólares en el sexto mes de 2025, cifra 5.7% superior a lo reportado en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del total de visitantes que ingresaron al país en junio, 4.0 millones fueron turistas internacionales, es decir, viajeros residentes en el extranjero que pernoctan en México, cuya cantidad fue 10% mayor a los del año anterior.

En el caso de los turistas de internación, viajeros residentes en el extranjero que avanzan al interior de México pasando la delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo menos una noche dentro de algún destino de este, sumaron 2.28 millones en junio pasado, cifra apenas 0.1% superior a la observada un año antes.

Lee también Costo de la canasta alimentaria aumenta en el ámbito rural y urbano en julio, informa Inegi; incrementa un 2.9% y 4.3% respectivamente

Este menor dinamismo se debió al retroceso anual de 2.8% de los turistas aéreos, con lo que liga dos meses a la baja. Del total de turistas de internación que ingresaron al país en el periodo de referencia, 81% lo hizo por vía aérea y el restante 19%, por vía terrestre.

El gasto promedio de los turistas internacionales ascendió a 613.42 dólares por persona en el sexto mes del año, cifra 4.1% menor a los 639.43 dólares registrado un año antes.

El saldo de la balanza por visitantes internacionales fue superavitario en 1 mil 717 millones de dólares. Foto: EFE

Los turistas de internación reportaron un gasto promedio por viajero de 1 mil 9.10 dólares en junio pasado. El gasto medio realizado por los turistas de internación que ingresaron vía aérea, que son los que más consumen, fue de 1 mil 171.51 dólares, mientras que en igual periodo de 2024 fue de 1 mil 95.40 dólares.

Lee también Retrocede actividad industrial en junio luego de dos meses al alza; destaca minería con una caída de 1.4% de acuerdo con datos del Inegi

Por contra parte, se registró un total de 5.9 millones de residentes en México que viajaron al extranjero en el sexto mes de 2025, cifra 4.6% mayor a los observados en el mismo periodo del año pasado. El gasto promedio de estos viajeros en el exterior fue de 176 dólares por persona.

En términos generales el gasto total de los viajeros al exterior ascendió a 1 mil 33.5 millones de dólares en junio pasado. De esta forma el saldo de la balanza por visitantes internacionales fue superavitario en 1 mil 717 millones de dólares, esto es 1.0% menor a los 1 mil 735 millones registrados en el sexto mes de 2024.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc