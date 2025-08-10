Más Información

La presidenta municipal Ana Paty Peralta anunció que México ha sido reconocido como uno de los países más divertidos del mundo según el ranking más reciente de US News & World Report. Además, celebró que gran parte de dicho logro se debe a , que es "uno de los destinos turísticos más completos".

El listado destaca el ambiente alegre y festivo de las playas cancunenses como una de las principales razones por las que México figura en la quinta posición global, solo por debajo de España, Brasil, Italia y Tailandia.

Este prestigioso ranking se basa en una encuesta realizada a más de 17 mil personas de distintas partes del mundo, quienes evalúan múltiples dimensiones del país, entre ellas el patrimonio cultural, calidad de vida, apertura a los negocios, poder adquisitivo, espíritu emprendedor y, por supuesto, su capacidad para ofrecer entretenimiento.

Esta acción refleja que Cancún sigue conquistando al mundo con su mezcla de naturaleza, cultura y entretenimiento; así como por su vida nocturna inagotable, actividades acuáticas, eventos internacionales y una hospitalidad sin igual.

Además, su conectividad aérea, la diversidad de alojamientos y su compromiso con la calidad del servicio, han sido factores clave para que destaque por encima de otros destinos turísticos.

Con este nuevo reconocimiento, no sólo reafirma su liderazgo dentro del Caribe mexicano, sino que eleva el prestigio de México en el mapa del turismo internacional.

Cancún pone a México entre los países más divertidos del mundo, según ranking US News & World Report. Foto: Especial
