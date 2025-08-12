La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.58 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.47% o 9 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este martes en 19.05 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto al cierre del lunes.

La apreciación del peso al mayoreo ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.47%, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en su anuncio del 17 de septiembre tras la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos de julio que se ubicó en 2.70% anual.

A pesar de que la inflación mostró una aceleración por tercer mes consecutivo, se ubicó por debajo de la expectativa del mercado de 2.78%. Esto implica que los aranceles no generaron fuertes presiones en los precios, debido a que siguen sin cobrarse al pie de la letra, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

En la canasta amplia de principales cruces con el dólar, las divisas más apreciadas fueron: el peso chileno con 1.52%, el real brasileño con 0.99%, la corona sueca con 0.93%, el rand sudafricano con 0.85% y el franco suizo con 0.72%.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias debido al optimismo de que la Reserva Federal pudiera continuar recortando su tasa de interés. En Estados Unidos. el Dow Jones registró una ganancia de 1.10%, ganando en dos de las últimas tres sesiones; el Nasdaq Composite mostró un avance de 1.39%; y el S&P 500 repuntó 1.13%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con un alza de 0.57%, ganando en cinco de las últimas seis sesiones, terminando en su mayor nivel desde el 28 de mayo. Al interior, resaltaron los aumentos de las emisoras como Orbia con un incremento de 0.74%; Liverpool, 0.03%; Grupo Aeroportuario del Centro, 1.60%; Industrias Peñoles, 0.88%; y Banorte, 0.27%.

En el mercado de materias primas, el petróleo WTI de referencia para la mezcla mexicana, cerró alrededor de 63.17 dólares el barril, lo que significó una caída de 1.24% respecto a la jornada anterior. Por su parte, la cotización del oro terminó en torno a los 3 mil 348 dólares la onza, apenas 0.03% por debajo de la sesión del lunes.

