La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.58 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.47% o 28 centavos respecto al cierre del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la moneda nacional se ubica en su nivel más fuerte desde el pasado 25 de julio.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó en 19.07 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.24% o 24 centavos por debajo de la cotización con que concluyó la semana anterior.

La apreciación semanal del peso se debe en parte a la debilidad del dólar, producto de la especulación de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo 17 de septiembre y podría adoptar una postura más flexible en anuncios posteriores.

Asimismo, en la semana destacó que Donald Trump nominó a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, como gobernador de la Reserva Federal, para ocupar el puesto que dejó Adriana Kugler. Debido a que tendrá voto en las decisiones de política monetaria, es probable que Miran vote a favor de recortes de la tasa de interés, pues ha mencionado que el impacto de los aranceles sobre la inflación será temporal.

En el mercado de futuros de Chicago, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 11 mil 377 contratos o 20.07% en la semana comprendida entre el miércoles 30 de julio y el martes 5 de agosto, para ubicarse en 68 mil 55 contratos, su mejor nivel desde el 6 de mayo pasado.

El índice del dólar cerró con un retroceso semanal de 0.88%, de acuerdo con el índice ponderado. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana son: el peso argentino con 2.83%, el rand sudafricano con 2.09%, el real brasileño con 1.91%, el peso colombiano con 1.90%, el sol peruano con 1.76% y el peso mexicano con 1.47%.

En la sesión del viernes, se elevó el apetito por riesgo en el mercado de capitales global, ante noticias en medios de que los gobiernos de Estados Unidos y Rusia están buscando un acuerdo para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia semanal de 1.35%, el S&P 500 avanzó 2.43% y el Nasdaq Composite 3.87%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con un avance de 2.06%. Al interior, las emisoras con mayores ganancias en la semana fueron: Industrias Peñoles con un alza de 18.33%; Inbursa, 4.80%; América Móvil, 4.63; y Grupo México 4.17%.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI cerró cotizando en 63.88 dólares por barril, con una pérdida semanal de 5.12%, debido a que la OPEP+ anunció que a partir del 1 septiembre realizará un incremento de 547 mil barriles diarios en su producción, así como por la posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump la próxima semana.

Por el contrario, el oro cerró la semana cotizando en 3 mil 395 dólares por onza, con una ganancia semanal de 0.97% debido principalmente al debilitamiento del dólar.

