El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) presentó fallas en su sistema durante la mañana de este 12 de agosto, de acuerdo con reportes de usuarios.

Usuarios detectaron problemas con la aplicación bancaria al momento de realizar transferencias o depósitos bancarios y con otras funciones que ofrece la plataforma.

De acuerdo con la página Downdetector, que registra los reportes de los usuarios, la principal queja es por las complicaciones al hacer transferencias de fondos, con el 95% de los reportes, mientras el inconveniente en los pagos cuenta con el 5%.

Lee también ¿Cómo checar el estatus de tu vuelo en el AICM?; así puedes saber si tu viaje está retrasado o fue cancelado por las lluvias

Usuaria de BBVA. Foto: captura de pantalla

¿Problemas en la Banca Móvil de BBVA?

Los cuentahabientes de BBVA también reportaron fallas en la banca en línea, especialmente al iniciar sesión con 15% de los reportes.

Las funciones de la banca móvil cuentan con 74% de quejas, en tanto el 11% de los reportes fueron por dificultades al realizar transferencias bancarias. Usuarios también reportaron algunas fallas al hacer transferencias a través de BanCopel.

¡Hola! Te ofrecemos una disculpa. En este momento estamos presentando intermitencias en la recepción de Transferencias Interbancarias (SPEI), ya estamos trabajando para restablecerlo lo antes posible. Tu transferencia debe reflejarse en un lapso no mayor a 24 hrs. - Ángela. — BanCoppel (@BanCoppel) August 12, 2025

Hasta el momento, BBVA no han emitido información sobre las fallas reportadas por los usuarios, mientras que BanCopel indicó que hay intermitencias en la recepción de Transferencias Interbancarias (SPEI), pero que ya trabajan para restablecerlo lo antes posible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc