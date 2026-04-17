Mundial 2026: ¿De qué trata "Por Ella"?; la canción de Belinda y Los Ángeles Azules

Este viernes se estrenó el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto que combina los idiomas universales del fútbol y de la música en una armónica recopilación de estilos, ritmos y esencias diferentes.

El disco, busca celebrar la diversidad de culturas que rodea a este evento deportivo global, con canciones de artistas de distintos continentes y géneros musicales, mostrando una visión más inclusiva a través de la pasión por el fútbol.

Por Ella: segundo sencillo de la Copa Mundial 2026

Con la interpretación de la cantante de pop Belinda y el grupo de cumbia Los Ángeles Azules, esta canción producida por el puertorriqueño Tainy fusiona el pop contemporáneo con el ritmo de la cumbia, ofreciendo una banda sonora vibrante, dinámica y universal.

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El video muestra elementos clave de la identidad visual de México. Foto: Captura de pantalla YouTube

El tema hace alusión a la energía y expectativa que envuelve al evento deportivo, reflejando el deseo presente de los países participantes por llevarse a casa la copa de la vigésima tercera edición del torneo. "A ella todos la desean, pero solo uno la puede tener", menciona.

Asimismo, sus versos muestran la pasión y calidez de la afición mexicana, que mantiene al ánimo fuera de la cancha. "¡Y que suene el olé, olé, olé! El estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta como un gol al minuto 90", se escucha entre el coro principal.

La intención de la canción es clara: destacar el orgullo y la euforia colectiva que supone el deporte en el corazón de los fanáticos mexicanos. "En la cancha no dejamos nada, ponemos todo el corazón. Aquí no faltan latidos, aquí sobra la pasión", detalla.

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Un cálido reflejo de la cultura mexicana

El estreno de la canción estuvo acompañado de un video musical, el cual integra elementos clave de la cultura popular mexicana, presentes en el entorno cotidiano y que forman parte de las costumbres y la identidad visual de México, con estética tradicional y colorida.

En el video, que fue grabado en la Plaza de la República ubicada en el Monumento a la Revolución, se pueden identificar distintos símbolos, como balones de fútbol, un micro muy adornado, una quinceañera, un luchador enmascarado, una adelita mexicana y demás objetos.

"No me gusta el fútbol, pero esta canción me hace sentir la pasión. Super bien ejecutada", "Que buena canción, la cumbia es tradición en México", "Que orgullo para los mexicanos que eligieron este ritmo musical que nos represente", escriben usuarios en redes sociales.

La FIFA apostará por la inclusión, al reunir a artistas cuyas voces resuenen en todos los continentes. Foto: FIFA

La canción está disponible en las principales plataformas streaming de música, Apple Music, Amazon Music, Spotify y YouTube Music. Finalmente, la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 48 equipos y 3 países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México.

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